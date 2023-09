Minst 22 døde i syklon i Brasil

Flesteparten av dødsfallene er registrert i delstaten Rio grande do Sol, som grenser til Argentina og Uruguay. Der steg dødstallet fra 15 til 21 tirsdag.

– Vi er svært lei oss over å få nyheten om at ytterligere 15 døde er funnet etter at vannet trakk seg tilbake i byen Muçum. Tallet på døde er dermed 21, sier delstaten Rio Grande do Suls guvernør Eduardo Leite.

Rio Grande do Sul er Brasils sørligste delstat, og ekstremværet er ifølge Leite det dødeligste som har rammet delstaten noensinne. Han advarer om at det verste kanskje ikke er over, og at det er stor fare for mer flom.

Senere tirsdag opplyste brasilianske myndigheter at en person har mistet livet i uværet i nabodelstaten Santa Catarina.

Det sørlige Brasil ble rammet av en tropisk syklon mandag. Siden har kraftig regn og vind rammet området. Elver gikk over breddene sine og store områder sto under vann. Tusener av mennesker ble evakuert fra hjemmene sine. Til sammen 66 byer er rammet av uværet, ifølge nyhetsportalen G1.

I småbyen Muçum ved bredden av Taquari-elven måtte innbyggere reddes fra hustak på grunn av oversvømmelser. Skoler, butikker og sykehus var også oversvømmet, og strømforsyningen ble kuttet av sikkerhetshensyn.

I juni omkom 16 personer i uvær i samme region.