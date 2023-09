Mexico kan få sin første kvinnelige president

61 år gamle Sheinbaum har vært ordfører i Mexico by og regnes som klar favoritt til å overta når regjeringspartiet Morena skal velge president Andres Manuel Lopez Obradors etterfølger.

Mexico går til valg i juni neste år, og Sheinbaum vil i så fall trolig møte Xochitl Galvez fra opposisjonen. Også hun er kvinne og Mexico ligger dermed an til å få sin første kvinnelige president.

En fersk meningsmåling utført for avisen El Financiero viser at 40 prosent av Morenas velgere ønsker Sheinbaum som kandidat, mens 28 prosent mener at partiet bør stille med landets 63 år gamle tidligere utenriksminister Marcelo Ebrard.

Populær

Både Sheinbaum og Ebrard regnes som nære allierte av Lopez Obrador, som nyter stor popularitet og har en oppslutning på over 60 prosent blant velgerne.

69 år gamle Lopez Obrador kan imidlertid ikke stille til gjenvalg da grunnloven bare tillater én presidentperiode på seks år.

Sheinbaum er barnebarn av jødiske innvandrere fra Bulgaria og Litauen. Hun regnes for å være forsiktig og reservert og har lovet å videreføre Lopez Obradors venstrepopulistiske linje.

Fargerik

60 år gamle Galvez er med sin urfolksbakgrunn og fargerike klesdrakter på mange måter Sheinbaums rake motsetning. Faren hennes tilhører Otomi-folket, fornavnet hennes betyr blomst på nahuatl-språket og hun er svært frittalende.

Galvez er senator, kjent for å farte rundt i Mexico by på sykkel og krydrer ofte talene sine med bannord.

Opposisjonsalliansen består blant annet av Det institusjonelle revolusjonspartiet som styrte Mexico i 70 år før det måtte gi fra seg makten i 2000.

I en meningsmåling i slutten av august sa 46 prosent av de spurte at de ville stemme på Sheinbaum dersom valget står mellom henne og Galvez. 31 prosent sa at de ville stemme på Galvez.

