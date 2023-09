Romanias president sier angrep i Ukraina skjedde 800 meter fra grensa

– Vi hadde angrep som er verifisert, 800 meter fra vår grense. Så det er veldig, veldig nær, sa den rumenske presidenten på en pressekonferanse med Luxembourgs statsminister Xavier Bettel tirsdag.

Han sa ikke når dette angrepet skjedde. Mandag avviste Nato-landet Romania påstander fra Ukraina om at iranskproduserte russiske droner slo ned og detonerte på rumensk territorium. Ifølge Ukraina skjedde det under et angrep på den ukrainske havnebyen Izmail.

– Det var ingen del, og ingen drone eller noen annen del av noen innretning som fant veien til Romania, understreker Iohannis på tirsdagens pressekonferanse.

– Men ja, vi er bekymret siden disse angrepene skjer svært nær den rumenske grensa, sa presidenten.

Romania har kraftig fordømt de russiske droneangrepene på ukrainsk infrastruktur ved elven Donau den siste tiden.

