Putin med nye anklager mot Zelenskyj

Den russiske presidenten sa dette da han svarte på spørsmål under et TV-intervju tirsdag, men kom ikke med noen beviser for påstanden.

Et av Russlands påskudd for å invadere Ukraina var den angivelige nødvendigheten av å «denazifisere landet» og å stanse et pågående folkemord mot den russisktalende befolkningen.

Ukraina og deres vestlige allierte har avvist disse påstandene som grunnløse.

Zelenskyj har tidligere fortalt at noen av bestefarens brødre ble drept under holocaust, og han har gjentatte ganger avvist de russiske anklagene om at han støtter nynazister.

