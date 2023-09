Nettgigantene gir brukerne mer kontroll etter EU-press

Av Jan-Morten Bjørnbakk/NTB

For å oppfylle kravene i den nye EU-forordningen om digitale tjenester har tekgigantene gjennomført en omfattende opprydning i hvilke valg de gir egne brukere.

Digital Services Act (DSA) trådte i kraft i august har som mål å trygge brukernes rettigheter på områder som personvern, innsyn og fjerning av skadelig eller ulovlig innhold.

Forordningen gjør det mulig å slå av strømmen av innhold som blir plukket ut av kunstig intelligens basert på hva du har sett på tidligere, ifølge nyhetsbyrået AP.

Nyeste meldinger fra venner først

Meta, som eier både Facebook og Instagram, har innført denne omleggingen som avgjør hva som dukker opp i Instagram Reels, Facebook Stories og søkeresultater.

– Isteden kan folk velge innhold bare fra folk de følger med de nyeste meldingene først. Søk vil bare basere seg på ordene som tastes inn, ikke en personalisering basert på tidligere aktivitet og interesser, skriver Metas utenlandsdirektør Nick Clegg i et blogginnlegg.

Kronologisk

Den kinesiske giganten Tiktok gjør lignende tilpasninger. Istedenfor at brukere får en strøm basert på hva de tidligere har sett på, kan de velge å se populære videoer i nærheten av der de er og verden over. Tiktok-brukere som slår av den anbefalte strømmen, vil også oppleve at «følgere» og «venner» viser videoer i kronologisk rekkefølge.

Europeiske Snapchat-brukere vil få en mulighet til å tre ut av den personaliserte innholdsopplevelsen som har styrt innholdet til nå. Det algoritmestyrte systemet basert på brukerprofiler har blitt kritisert for å pushe brukerne til stadig mer ekstreme meldinger.

EU-kommisjonen pålegger Snapchat å ha minst én annen mulighet for innholdsutvelgelse som ikke er basert på profilering av brukeratferd.

Enklere å rapportere

Forordningen gjelder 19 tekgiganter. Blant dem er Facebook, Instagram, X (tidligere Twitter), Youtube, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Amazon og Booking.com.

Nettplattformene må gjøre det enklere for brukerne å rapportere innlegg, videoer eller kommentarer som de mener bryter loven eller nettselskapets egne regler.

Tiktok har innført en ny mulighet til å rapportere innhold eller annonser. I tillegg har selskapet ansatt et nytt team med moderatorer og jurister til å vurdere videoer som er flagget av brukerne. Facebook og Instagram har lovet sine brukere at det skal bli enklere å rapportere støtende eller ulovlig innhold.

Mer åpenhet om avgjørelser

EU-forordningen pålegger selskapene å bli mer åpne om hva de gjør. Tiktok lover at deres europeiske brukere skal informeres bedre om avgjørelser de tar om moderering. Brukerne skal få vite hvorfor deres video er fjernet, og om det var et menneske eller kunstig intelligens som tok avgjørelsen.

Også Google lover bedre informasjon om sin moderering.

Det er ikke bare innhold som skal strammes inn, men også salg av falske produkter. Amazon har satt opp en ny kanal for rapportering av ulovlige produkter. Den tyske klesgiganten Zalando tar også skritt for å hindre salg av kopier og ulovlige produkter gjennom selskapets nettsted.

Både Tiktok og Meta begrenser annonseringen rettet mot barn. Det samme gjør Snapchat. Tiktok lover at ungdom mellom 13 og 17 år ikke skal få annonser basert på deres aktiviteter. I tillegg til EU gjelder også denne regelen i Norge, Storbritannia, Island og Sveits.

Vanskelig å begrense til EU

Norske myndigheter har ennå ikke bestemt seg for om forordningen skal innlemmes i norsk rett og gjelde i Norge. EØS-komiteen vurderer nå om den bør innlemmes i EØS-avtalen.

Selv om nettselskapenes omlegging gjelder i EU-landene, tror ekspertene at endringene i Europa vil spre seg til resten av verden. Snapchat sier for eksempel at selskapets nye rapporteringssystem først rulles ut i EU, men at det også skal gjelde i resten av verden i løpet av de kommende månedene.

– Det vil bli vanskelig for selskapene å begrense innstrammingene til bare å gjelde EU, sier professor Sally Broughton Micova ved University of East Anglia til AP.

