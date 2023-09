Kreml vil ikke bekrefte møte mellom Putin og Kim

– Vi har ingenting å si, lyder beskjeden fra Kreml etter at avisen New York Times skrev at den nordkoreanske lederen skal reise til Russland for å møte Putin senere i september.

Formålet med reisen er å diskutere muligheten for å forsyne Russland med mer våpen og ammunisjon til krigen i Ukraina, samt annet militært samarbeid, opplyste ikke navngitte kilder til avisen mandag.

Kildene er beskrevet som tjenestemenn fra USA og allierte land.

Det hvite hus ga i forrige uke uttrykk for bekymring over framgang i våpensamtaler mellom Russland og Nord-Korea og viste til at Putin og Kim hadde utvekslet brev der de lovet hverandre å øke samarbeidet.

