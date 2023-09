Kongressens lege ikke bekymret for McConnells helse

McConnell har ved to anledninger de siste månedene plutselig blitt taus og fraværende under pressekonferanser, senest i forrige uke da han måtte følges ned fra podiet i Kentucky.

Leger har nå undersøkt ham nøye og har også konsultert nevrologer. Konklusjonen er at McConnell verken har hatt slag, andre former for anfall eller symptomer på Parkinson, heter det i et brev fra Kongressens huslege Brian P. Moanhan som ble offentliggjort tirsdag.

Mener topp-republikaneren kan ha alvorlige problemer

I mars i år fikk McConnell hjernerystelse og et brukket ribbein etter å ha falt og slått hodet under en tilstelning på et hotell. Han måtte en periode bruke rullestol og var sykmeldt i seks uker. Siden har han snakket og beveget seg saktere.

Kongressens lege mener episoder med svimmelhet ikke er uvanlig i etterkant av en hjernerystelse, men enkelte nevrologer har stilt spørsmål ved dette.

The New York Times har konsultert sju nevrologer som mener at 81-åringen kan ha mer alvorlige medisinske problemer.

Det mest sannsynlige kan være såkalt fokale epilepsianfall. Dette er anfall som påvirker en del av hjernen, men ikke hele. Uten nærmere informasjon og undersøkelser er det imidlertid vanskelig å sette noen diagnose, ifølge nevrologene.

[ Ekspert: – Han har vært med på å forgifte situasjonen i USA ]

Biden og McConnell

Samarbeidet mellom den demokratiske presidenten Joe Biden og McConnell regnes som en viktig kilde til politisk stabilitet i Washington. De har jobbet sammen i Senatet i lang tid og har kjent hverandre i flere tiår.

USA-ekspert Hilmar Mjelde sa nylig følgende til Dagsavisen om forholdet mellom Biden og McConnell:

– McConnell ble et mareritt for Barack Obama, men har vært en god partner for nåværende president Joe Biden. Det skyldes dels politisk sak, men også at Biden og McConnell er gamle kolleger og venner som har evnet å lage en «deal».

[ Putin tordner: – Det er sabotasje ]