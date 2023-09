Svensk EU-diplomat har vært fengslet i Iran i over 500 dager

Departementets pressetjeneste sier at det er så godt som daglig kontakt med familien til den fengslede diplomaten.

Svensken ble pågrepet i april i fjor under en tjenestereise. Irans informasjonsdepartement opplyste senere at mannen er mistenkt for spionasje. Ifølge New York Times arbeider han for EUs diplomattjeneste.

Utenriksdepartementet i Stockholm har ikke mye å fortelle om hendelsen, annet enn at det dreier seg om en mann i 30-årene som ble anholdt i april 2022. UD og den svenske ambassaden i Teheran arbeider for fullt med saken og har tett kontakt med EU, heter det.

UD sier at mannen er offer for vilkårlig frihetsberøvelse og må derfor slippes fri umiddelbart. Dette synet er framført overfor iranske myndigheter, opplyser utenriksdepartement.

