Ministeren ber om unnskyldning for banning: – F******

Mer enn 150 britiske skoler er blitt beordret til å stenge skolebygg som anses for å være utrygge, ifølge NTB.

Det var etter et intervju om denne situasjonen, men mens mikrofonen hennes fortsatt var på, at en tilsynelatende oppgitt Keegan utbrøt at «Er det noen som noen gang sier ‘Du har gjort en f****** så god jobb, for ingen andre har gjort noe som helst. Det virker ikke sånn, nei?’».

Lot seg irritere

Blemmen har skapt store overskrifter i Storbritannia, men nå omtaler medier som Sky News og BBC at Keegan har valgt å legge seg flat for å ha brukt «f-ordet». Hun forklarer utbruddet med at hun var irritert over ITV-intervjuerens spørsmål.

– Han fikk det til å virke som at alt var min feil. Det er frustrerende, fordi vi gjør alt vi kan, sier Keegan til BBC.

Statsminister Rishi Sunak skal være tilfreds med unnskyldningen fra utdanningsministeren, ifølge kilder BBC har snakket med.

156 skoler er omfattet av vedtaket fra det britiske utdanningsdepartementet om å stenge skolebygg fordi det er fare for at de skal kollapse.

Trøbbel for britenes skolesystem

Vondt har blitt til verre i det britiske skolesystemet, som fortsatt jobber med å hente seg inn etter konsekvensene av stengte skoler under pandemien. I år har skolene også vært preget av seks måneder med skolestreiker.

Inntrykket av at fasilitetene i skolene er i ferd med å bryte sammen, føyer seg inn i rekken av utfordringer i skole- og utdanningssektoren for statsminister Rishi Sunak i forkant av valget neste år.

Utdanningsminister Keegan har tidligere påpekt at de stengte skolebyggene ikke vil føre til at elever ikke kan komme på skolen fordi det stort sett gjelder mindre bygg. I noen tilfeller gjelder det imidlertid hele skolen.

