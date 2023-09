Giftig sopp kan være effektiv i kreftbehandling

Spiss giftslørsopp inneholder giftstoffet orellanin, et stoff som i svært små doser kan gi alvorlig og varig skade på lever og nyre.

Giften virker imidlertid sakte, og de alvorlige symptomene gjør seg først gjeldende mange dager etter inntak.

Orellanin ødelegger imidlertid ikke barer nyrene, men også nyrekreftceller som har spredt seg i kroppen, har forskerne ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm funnet ut.

En pasient er alt behandlet med giften, og resultatet er ifølge forskerne oppløftende.

– Det fascinerende er at orellanin ser ut til å være helt ufarlig for andre organer og vev i kroppen, og at det ikke forårsaker noen bivirkninger, sier overlege Jeffrey Yachnin i en pressemelding.

Ettersom giften skader nyrene vil metoden bare bli benyttet på pasienter som fra før har mistet nyrefunksjonen.

Legemiddelet med orellanin skal nå testes på rundt 40 pasienter i Sverige og andre land.

