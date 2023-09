Medvedev sier 280.000 har vervet seg i Russland

Uttalelsen kom da den tidligere presidenten og statsministeren besøkte de østligste delene av Russland, der han skulle møte lokale ledere for å forsøke å styrke militæret.

– Ifølge forsvarsdepartementet har rundt 280.000 personer skrevet kontrakt med og blitt opptatt i forsvaret siden 1. januar, sa Medvedev, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass. Tallet inkluderer reservestyrker, men det blir ikke opplyst hvor stor andel disse utgjør.

I fjor kunngjorde Russland at de ville øke de væpnede styrkene med over 30 prosent til 1,5 millioner. Det er et krevende mål, og oppgave blir ikke letter med tanke på de store tapene i Ukraina, som ikke blir oppgitt offentlig.

I september i fjor ga president Vladimir Putin ordre om delvis mobilisering av 300.000 reservesoldater. Det førte blant annet til at hundretusener rømte landet for å unngå å bli sendt i krigen. Putin har sagt det ikke er behov for ytterligere mobilisering.

Medvedev møtte også beboere i syklonrammede områder på reisen til det østlige Russland.

