Israel vurderer å deportere eritreere som deltok i opptøyer

Sammenstøtene startet lørdag da en demonstrasjon mot et arrangement som den eritreiske ambassaden sto bak, endte i opptøyer. Nesten 140 mennesker ble skadd, inkludert politifolk og eritreiske asylsøkere.

Mens politi og demonstranter støtte sammen ved stedet der arrangementet fant sted, var det sammenstøt mellom motstandere og tilhengere av det eritreiske regimet flere andre steder i Tel Aviv.

Søndag sa Netanyahu at sammenstøtene hadde krysset en rød linje, og at regjeringen hadde møttes for å vurdere å deportere et tusentall tilhengere av det eritreiske regimet.

– De kan selvfølgelig ikke påberope seg å være flyktninger. De støtter dette regimet, og hvis de støtter det så mye, kan de returnere til sitt eget land, sa han.

Eritrea er et av verdens mest isolerte land og befinner seg i bunnsjiktet av alle lister over pressefrihet, menneskerettigheter og økonomisk utvikling.

Per juni var det nesten 18.000 eritreiske asylsøkere i Israel. De fleste av dem kom ulovlig via Sinai i Egypt for flere år siden og slo seg ned i fattige nabolag i Tel Aviv.

