Thailands konge støtter landets nye regjering

I det thailandske kongehusets offisielle tidsskrift Royal Gazzette heter det at kong Maha Vajiralongkorn anerkjenner den nye regjeringen til statsminister Srettha Thavisin og også utnevnelsen av 34 statsråder. Blant dem er noen fra den forrige og svært upopulære militærstøttede regjeringen.

Valget i mai førte til månedsvis med politisk dragkamp etter at en populær reformkandidat ble avvist av konservative blokker i nasjonalforsamlingen. Det åpnet døra for at Pheu Thai, som kom på andreplass i valget, kunne danne en kontroversiell koalisjonsregjering.

I den nye regjeringen er statsminister Srettha også finansminister, mens Anutin Charnvirakul, som var helseminister i den militærstøttede regjeringen, blir visestatsminister.

Politigeneral Patcharawat Wongsuwan, broren til tidligere hærsjef Prawit Wongsuwan, er utnevnt til miljø- og ressursminister. Prawit var involvert i militærkuppet i 2014.

Det som gjenstår før regjeringen kan gå i gang, er å sverge troskap til kongen og legge fram politikken for nasjonalforsamlingen.

