OAS: Rettsvesenet misbrukes mot Guatemalas påtroppende president

Arévalo hevdet det samme på en pressekonferanse torsdag. Da oppfordret han landets befolkning til å stå imot det han kaller et forsøk på å velte regjeringen før den blir tatt i ed.

– Vi ser et statskupp der rettsapparatet brukes til å begå urett, sa Arévalo.

OAS: Transparent valg

Eladio Loziaga, som leder Organisasjonen av amerikanske staters (OAS) valgobservatører i landet, sa i august at valget i landet var fredelig og transparent, og at folkets vilje ble hørt.

Men da han gjennomgikk inngrepene justisdepartementet har gjort overfor Arévalos parti Sevilla, sa Loziaga at de synes å være politisk motiverte.

– Gitt de dokumenterte forholdene, er det umulig at valgobservatørkommisjonen kommer fram til noen annen konklusjon enn at i dette svært spesifikke tilfellet blir mekanismene og redskapene til det guatemalanske rettsvesenet brukt politisk, sa han.

Loziaga sa videre at å hindre at Arévalos tiltrer i januar, vil være i strid med grunnloven og gå mot folkets vilje.

[ Sanna Marin takket av som partileder for sosialdemokratene i Finland ]

Suspenderte parti

Bakteppet er at en dommer tidligere denne uka suspenderte Arévalos parti på bakgrunn av påståtte uregelmessigheter i innsamlingen av underskrifter som lå til grunn for registrering av partiet. I tillegg har nasjonalforsamlingen erklært at partiets sju folkevalgte, blant dem Arévalo, er partiuavhengig. Det hindrer dem i å ha lederverv.

Arévalo vant andre valgomgang mot tidligere førstedame Sandra Torres med mer enn 20 prosentpoeng. Hun har ikke erkjent valgnederlaget, og partiet hennes har kommet med anklager om valgfusk. OAS sier at det ikke finnes bevis på dette.

Arévalo gjorde kampen mot korrupsjon til en sentral del av valgkampen, og overlevde gjennom valgkampen flere forsøk fra påtalemyndigheten på å utestenge ham fra valget.

[ Valgseier for korrupsjonsbekjemper i Guatemala ]