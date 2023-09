Nobelstiftelsen snur – Russlands ambassadør inviteres ikke til Stockholm

Opplysningen om at stiftelsen har ombestemt seg, kommer fram i en pressemelding lørdag.

– Vi tar til oss de sterke reaksjonen i Sverige som har overskygget vårt budskap fullstendig. Nobelstiftelsens styre velger derfor å gjenta fjorårets unntak fra vanlig praksis og inviterer ikke ambassadørene fra Russland, Belarus og Iran til prisutdelingen i Stockholm, skriver stiftelsen.

Flere svenske partiledere har sagt at de ville boikotte prisutdelingen, og lørdag ble det kjent at kong Carl Gustaf ikke hadde bestemt seg for om han skulle delta. Hoffet sa at kongehuset vil avvente det som skjer i de kommende dagene før de tok en beslutning.

Kort tid etterpå kom beskjeden om at Nobelstiftelsen hadde snudd i saken.

Som tidligere skal alle ambassadører fortsatt bli invitert til fredsprisutdelingen i Oslo.

I pressemeldingen skriver stiftelsen at grunnen til at de først ville invitere alle ambassadørene er at det mener det er «viktig og riktig å nå ut så bredt som mulig med de verdiene og det budskapet Nobelprisen står for».

