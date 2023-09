USA fortsetter deportasjon av haitiske migranter

– Deportasjoner av haitiere som dukker opp ved før sørlige grense, og hjemsendelse av haitiere vi støter på til sjøs, fortsetter, sier en talsperson for USAs departement for innenriks sikkerhet til nyhetsbyrået. Samtidig understreker han at Biden-administrasjonen har utvidet visumprogrammet for haitiere.

FN og menneskerettsgrupper har bedt USA og andre land om å stanse med praksisen. Ifølge amerikanske myndigheter ble mer enn 125.000 haitiere stanset av amerikanske grensevakter fra oktober og fram til juli.

Haiti opplever omfattende kriminalitet, og bander sprer nå frykt både i hovedstaden Port-au-Prince og andre deler av landet. Ifølge FN er over 2400 mennesker drept i voldsbølgen hittil i år, minst 350 i regelrette lynsjinger.

Samtidig som det karibiske landet herjes av gjengvold, står det midt oppe i en humanitær og politisk krise. Det anslås at 5,2 millioner haitiere trenger humanitær hjelp, og det er 20 prosent flere enn i fjor.

Valg har ikke vært avholdt siden 2016, og det er store spørsmål rundt legitimiteten til statsminister Ariel Henry. Han ble utnevnt få dager før attentatet på president Jovenel Moïse i juli 2021.

