Det hvite hus: Russland diskuterer våpenavtale med Nord-Korea

Ifølge amerikansk etterretning skal Vladimir Putin og Kim Jong-un ha sendt brev til hverandre for å diskutere en mulig våpenavtale. Målet skal være at Russland skaffer seg militært utstyr til krigen i Ukraina.

Brevvekslingen skal ha startet kort tid etter at Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu besøkte Nord-Korea i slutten av juli, skriver blant annet AP.

Det hvite hus er bekymret for at Nord-Korea skal ta en mer aktiv del i krigen i Ukraina.

– Desperasjon

– Vi er fortsatt bekymret over at Nord-Korea fortsetter å vurdere å gi militær støtte til Russlands militære styrker i Ukraina, og vi har ny informasjon som vi kan dele i dag om at våpenforhandlingene mellom Russland og Nord-Korea går aktivt fremover, sa John Kirby, kommunikasjonssjef for USAs nasjonale sikkerhetsråd, onsdag, ifølge CNN.

Han la til at de forventer av samtalene vil fortsette de kommende månedene. Samtidig kalte han Russlands angivelige ønske om å skaffe seg militært utstyr fra Nord-Korea, hovedsakelig i form av ammunisjon, som et tegn på svakhet.

– Det er ingen annen måte å se det på enn desperasjon og svakhet, sier han ifølge CNN.

Benekter våpensalg

Dette er ikke første gang USA hevder at Russland forsøker å skaffe seg våpen fra Nord-Korea. I mars sa Det hvite hus at de hadde innhentet etterretning som viste at Russland forsøkte å få i stand en mat for våpen-avtale med Nord-Korea, der Russland skulle forsyne Nord-Korea med nødvendig mat og andre varer i bytte mot ammunisjon.

Det hvite hus har også hevdet at Wagner-gruppa mottok en våpenleveranse fra Nord-Korea i fjor, for å styrke styrkene til gruppa som kjempet i Ukraina på vegne av Russland.

Russland og Nord-Korea har hele tiden nektet for at noe av dette stemmer.

