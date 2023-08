USA oppfordrer amerikanske statsborgere til å forlate voldsherjede Haiti

– Gitt den nåværende sikkerhetssituasjonen og utfordringer med infrastruktur bør amerikanske borgere i Haiti forlate landet så snart som mulig via kommersiell eller privat transport, heter det i en kunngjøring fra amerikansk UD.

– Ta kontakt hvis du har utfordringer med å reise fra Haiti, eller hvis du trenger å søke eller be om retur av et amerikansk pass (eller annet reisedokument) for å reise til USA, heter det videre.

Haiti opplever omfattende kriminalitet, og bander sprer nå frykt både i hovedstaden Port-au-Prince og andre deler av landet.

Ifølge FN er over 2400 mennesker drept i voldsbølgen hittil i år, minst 350 i regelrette lynsjinger.

Humanitær krise

Samtidig som det karibiske landet herjes av gjengvold, står det midt oppe i en humanitær og politisk krise. Det anslås at 5,2 millioner haitiere trenger humanitær hjelp, og det er 20 prosent flere enn i fjor.

Valg har ikke vært avholdt siden 2016, og det er store spørsmål rundt legitimiteten til statsminister Ariel Henry. Han ble utnevnt få dager før attentatet på president Jovenel Moïse i juli 2021.

Landets svake regjering og sikkerhetsstyrker har ikke klart å stå opp mot de tungt bevæpnede bandene, som nå anslås å kontrollere rundt 80 prosent av hovedstaden.

Allerede i fjor høst ba Henry om utenlandsk hjelp til å bekjempe bandene, og FNs generalsekretær António Guterres har bedt medlemslandene bidra til en Haiti-styrke. Få land har vist seg villige til å bidra.

Bønn fra hjelpeorganisasjon

Human Rights Watch (HRW) har oppfordret verdenssamfunnet til å gripe inn raskt for å få en slutt på voldsspiralen.

– Jo lenger vi venter og ikke gjør denne innsatsen, desto flere haitiere kommer til å bli drept, voldtatt og bortført. Og flere mennesker vil måtte lide uten nok å spise, advarte Ida Sawyer i HRW nylig.

