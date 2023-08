Giuliani må møte i retten, anklaget for falske anklager

En føderal dommer har slått fast at injuriesaken til de to valgfunksjonærene, Ruby Freeman og datteren Wandrea’ ArShaye Moss, kan føres for retten.

Dommeren slår i sin kjennelse også fast at Giuliani har forsøkt å trenere rettsprosessen og dømte ham til å betale saksøkernes advokatutgifter, nærmere 1,4 millioner kroner.

Kjennelsen innebærer at saken mot Giuliani nå vil bli ført for en føderal domstol i Washington. Det blir opp til denne domstolen å avgjøre hvilken erstatning han eventuelt må betale til de to saksøkerne.

Giuliani har også fått en ny sjanse til å utlevere de opplysningene saksøkerne har krevd og risikerer nye straffesanksjoner dersom han nekter.

Den tidligere New York-ordføreren er også tiltalt i saken om valgpåvirkning i Georgia, sammen med blant andre Trump.

79-åringen anklages for å ha ledet an i Trumps forsøk på å overtale folkevalgte i Georgia og andre vippestater til å overkjøre velgernes vilje og utpeke falske valgmenn for å hindre at Joe Biden vant valget.

Giuliani har avvist alle anklagene.

