Bare en tredjedel ser positiv på ekteskap i dette landet

I Sør-Korea er det stadig færre som får barn, og nå viser en fast undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå i landet, at andelen unge som ser positivt på ekteskap faller drastisk, skriver CNN.

Undersøkelsen foretas hvert andre år, og unge mellom 19 og 34 år svarer på en rekke spørsmål.

I 2012 svarte 56,6 prosent at de hadde et positivt syn på ekteskap. I årets rapport, som ble sluppet mandag denne uka, svarer bare 36,4 prosent det samme.

Ifølge BBC tyder nedgangen på at flere unge sørkoreanere nå opplever økende press, økonomiske bekymringer, et svært vanskelig boligmarked og økte levekostnader.

Mange oppgir i rapporten at de ikke har råd til å gifte seg, men også at det ikke føles nødvendig, skriver kanalen.

En stor andel av de som svarte at de var positive til ekteskap var menn, mot bare 28 prosent kvinner, ifølge CNN.

I desember i fjor skrev CNN også at Sør-Korea hadde verdens laveste fødselsrate. Hver kvinne får i snitt bare 0,79 barn. Raten må være rundt 2,1 for å opprettholde folketallet. Norge er også et av landene med synkende fødselsrate. I 2022 ble det regnet ut at hver kvinne vil føde 1,41 barn hvis det gjeldende fruktbarhetsmønsteret fortsetter.

