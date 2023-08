Kvinne hadde mystisk sykdom – leger fant 8 centimeter lang orm i hjernen hennes

Ormen var 8 centimeter lang og ble oppdaget da kirurg Hari Priya Bandi gjennomførte en biopsi i kvinnens hjerne.

– Jeg tenkte bare hva er det der? Det ga ikke mening. Men den var levende og beveget seg. Vi følte oss alle litt dårlige, sier Bandi.

Kvinnen hadde i tid vært plaget av en mystisk sykdom. Hun hadde diaré og hoste, og hun slet med hukommelsestap og depresjon. Undersøkelser viste endringer i hjernen hennes og legene fryktet at hun hadde kreft eller en svulst.

Ormen er en australsk rundorm som ikke tidligere er blitt ansett som en menneskelig parasitt. Legene tror at kvinnen har fått i seg ormen da hun var ute for å sanke mat i New South Wales.

[ Kommentar: Høyresiden har frekkhetens nådegave ]