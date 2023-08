Korrupsjonsdom mot Pakistans eksstatsminister opphevet

Khan har vært fengslet siden han 5. august ble dømt til tre års fengsel for å ha underslått gaver til en verdi av nærmere 6,5 millioner kroner, gitt til den pakistanske stat da han var statsminister fra 2018 til 2022.

Eksstatsministeren ble også utestengt fra politikken i fem år.

Ankesaken førte til at dommen mot Khan ble opphevet. Det er uklart om det betyr at han får delta i valget seinere i år eller om han slipper ut av fengsel. Ifølge partiet hans åpner retten for å løslate ham mot kausjon.

Mandag ble også en oppvigleri-sak mot Khan forkastet.