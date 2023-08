Ingen tiltale mot Rammstein-vokalist

Tysk politi startet etterforskningen i juni etter at flere kvinner hadde rettet anklager mot Lindemann (60) i sosiale medier.

Tirsdag kunngjorde påtalemyndigheten i Berlin at ingen beviser er funnet, og at etterforskningen derfor avsluttes. Ingen som selv hevdet å ha blitt utsatt for overgrep, har konkretisert anklagene overfor politiet, ifølge The Guardian.

– Jeg takker alle som ventet upartisk på slutten av etterforskningen, skriver Lindemann selv på Instagram.

Advokatene hans mener beslutningen viser at det ikke var noe grunnlag for anklagene mot klienten.

Tidligere i år hevdet en ung irsk kvinne at hun hadde fått en drink med et rusmiddel på en Ramstein-konsert i Litauen og deretter blitt plukket ut til en fest etter konserten hvor Lindemann angivelig hadde lagt an på henne. Deretter dukket det opp flere lignende historier i sosiale medier.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Tyskland. Anklagene førte til at Rammstein måtte avlyse fester etter konserter, og plateselskapet Universal satte promoteringen av gruppa på vent.

Tysk påtalemyndighet opplyser at de også stanser etterforskningen av en russisk kvinne som angivelig plukket ut unge kvinner til fester med Rammstein etter konsertene.

