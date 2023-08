Danske bander bruker barn ned i tiårsalderen

– Vi ser barn helt ned i tiårsalderen. Det er ikke slik at de begår reell og alvorlig gjengkriminalitet, men vi kan se at de blir brukt av noen av dem vi har i gjengregisteret, sier politiinspektør René Raffo til Jyllands-Posten.

Han kan ikke si hvor mange barn det er snakk om, men har inntrykk av at omfanget er større nå enn tidligere. Dette bygger han på opplysninger fra politiets nærbetjenter, særlig i Aarhus-området.

Danmarks justisminister Peter Hummelgaard bekrefter at han er kjent med at kriminelle bander får barn til å løpe ærender for seg.

– Politiet flere steder i landet opplever at barn i tidlig skolealder blir innrullert i slektsbasert, organisert eller bandebasert kriminalitet, sier han.

Kriminolog David Sausdal, som er politiforsker ved universitetet i Lund i Sverige, bekrefter at kriminelle bander bruker småbarn både i Danmark og Sverige.

Sausdal er derimot usikker på om tendensen er økende og etterlyser statistikk for dette.

