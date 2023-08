Storbritannia vurderer å utstyre asylsøkere med sporingsbrikke

Elektroniske sporingsbrikker vurderes for å hindre at asylsøkere som ikke får plass på mottak, forsvinner, sier kilder i det britiske innenriksdepartementet til The Times.

Storbritannia sliter med overfylte asylmottak, og innenriksdepartementet undersøker nå flere alternative metoder for å kontrollere dem som venter på å få asylsøknaden behandlet.

Den foretrukne løsningen er å øke antallet plasser på mottak, men bruk av elektroniske sporingsbrikker er også et alternativ som vurderes.

– Dette gjør vi alt, sier innenriksminister Suella Braverman til The Times.

Et annet alternativ er å kutte den økonomiske støtten til asylsøkere dersom de ikke regelmessig melder seg for myndighetene mens de venter på svar på sine søknader. Dette vil imidlertid være juridisk betenkelig, blir det opplyst.

Hittil i år har over 19.000 asylsøkere tatt seg til Storbritannia ved å krysse Den engelske kanal. Det har skjedd til tross for et løfte fra statsminister Rishi Sunak om «å stanse båtene».

175.000 asylsøkere ventet ved utgangen av juni på svar på sine søknader i Storbritannia.

