I målingen sier hele 77 prosent at Biden er for gammel til å være en effektiv president i fire nye år. Og det er ikke bare 89 prosent av republikanerne som mener dette, men også 69 prosent av de spurte demokratene, ifølge en meningsmåling fra AP og forskningssenteret NORC ved University of Chicago.

Selv om Donald Trump (77) bare er noen få år yngre enn Biden (80), skaper alderen hans mindre bekymring enn Bidens. Her er det stort sett kun demokratene som synes han er blitt for gammel, mens de fleste republikanerne ikke er urolige for alderen hans.

