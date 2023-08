– Jeg hater at sangen blir brukt som et våpen

Mange måtte gni seg mer enn én gang i øynene da denne ukas Billboard 100-liste ble sluppet i USA.

På førsteplass stod nemlig en aldri så liten sensasjon. For få uker siden hadde ingen hørt om countryartisten Oliver Anthony. Tidligere i august slapp han låta «Rich Men North of Richmond». For første gang i historien gikk en sang rett til topps på den amerikanske hitlista fra en artist som tidligere aldri har hatt en sang på noen som helst hitliste.

Republikansk hymne

Bakteppet for låtas umiddelbare enorme popularitet er at flere konservative, nasjonalistiske og konspiratoriske stemmer i USA, ofte tilhørende det republikanske partiet, virkelig har trykket sangen til sitt bryst.

Med en tekst som handler om den lille manns kamp mot systemet passet låta perfekt inn i det republikanske konspiratoriske narrativet om at det finnes en hemmelig, skjult elite i USA som styrer landet med jernhånd mot «mannen i gatas» vilje.

Blant annet har den ekstreme republikanske kongresskvinnen Marjorie Taylor Greene hyllet sangen.

«Rich Men North of Richmond» handler om å føle seg maktesløs, lave lønninger, skatt, fattigdom, en mislykket velferdsstat, rusbruk og psykiske problemer blant USAs arbeiderklasse.

Sangen ble så populær at den til og med ble et tema i den TV-sendte debatten om hvem som skal bli republikanernes presidentkandidat tidligere denne uka.

[ Ekspert om Putins trusler: – For mye «ulv, ulv» ]

Handler ikke om Joe Biden

Men nå tar altså Anthony selv bladet fra munnen, og tar avstand fra stemmene på høyresida som har omfavnet sangen.

I en Youtube-video lagt ut på fredag forklarer han at sangen aldri var ment som noen konservativ hymne.

– Det er opprørende å se folk i konservativ media forsøke å identifisere seg med meg. Som om jeg er en av dem. Det er opprørende å se noen musikere og politikere late som om vi er kompiser, som om vi kjemper den samme kampen her. Som om vi har samme budskap, sier han i videoen.

Han er også svært tydelig på at sangen ikke på noen måte handler om Joe Biden.

– Det var litt morsomt å se at sangen min ble et tema under presidentdebatten. Fordi det er dem jeg synger om. At de må stå der på scenen og måtte høre på sangen er ganske artig, sa Anthony.

[ En ny høyrehymne har skutt rett til topps på hitlistene i USA. Men det skytes mot feil mål. ]

Sangen som våpen

I videoen omtaler han seg selv som «i midten» av amerikansk politikk, og at han har problemer med lederskapet i begge de to store amerikanske partiene.

– Det er vanskelig å få ut et budskap om politisk ideologi eller hva du mener om verden i løpet av tre minutter. Men jeg hater at sangen blir brukt som et våpen, sier Anthony i videoen.

– Høyresida prøver å fremstille meg som en av dem. Og venstresida prøver å diskreditere meg. Det må bare stoppe, legger han til.

[ – Koranbrenning har blitt et våpen som brukes for å mobbe muslimer ]