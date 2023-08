En siktet for drap etter skyting i Christiania

Drapsofferet, en 30 år gammel mann, er kjent i MC-gjengmiljøet, forteller politiinspektør Poul Kjeldsen på et pressemøte i den danske hovedstaden, ifølge danske TV 2. Ekstra Bladet og BT skriver at det er tale om en mann i Hells Angels.

To personer ble anholdt i forbindelse med skytingen, og den ene av dem, en 18-åring, er siktet for drap og drapsforsøk. Han framstilles for varetektsfengsling søndag. Den andre personen ble løslatt i løpet av natten da det ble fastslått at han ikke hadde noe med skytingen å gjøre.

Politiet opplyser ikke hvilken rolle de mener at 18-åringen spilte i forbindelse med drapet, men i siktelsen heter det at han samarbeidet med flere andre ukjente gjerningsmenn.

– Gjerningsmennenes hensynsløse og avstumpede handling der de ikke bare kaldblodig dreper en 30-årig mann, men også skyter rundt seg og skader andre, er fullstendig uakseptabelt, sier Kjeldsen.

De to gjerningspersonene var bevæpnet med hver sin pistol og flyktet fra stedet mot Langebro etter skytingen, opplyser Kjeldsen.

Tilstanden var kritisk for én av de skadde, men den er nå stabil. De øvrige er lettere skadd, ifølge Kjeldsen.

Skytingen skjedde ifølge dansk politi i og rundt Stjerneskibet, som ligger i gaten Pusher Street. Politiet mener at gjerningsmennene spesifikt var ute etter mannen som ble drept.

Politiet ble varslet om hendelsen like før klokka 19.30. Rundt en time senere bekreftet politiet at flere er rammet av skudd.

