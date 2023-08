Taiwans forsvarsdepartement melder lørdag at de i løpet av det siste døgnet har oppdaget 32 kinesiske fly og ni fartøy. Ifølge meldingen krysset 20 av flyene enten midtlinjen i Taiwanstredet eller identifikasjonssonen til Taiwans luftforsvar. Observasjonene ble gjort fra fredag til lørdag.

USAs utenriksdepartement meldte onsdag at det har godkjent salg av forsvarsutstyr for en halv milliard dollar til Taiwan. Utstyret består blant annet av søke- og sporingssystemer for F-16-jagerfly.

[ Et farligere Kina ]