Sju døde i legionellautbrudd i Polen

Myndighetene jobber på spreng for finne kilden til smitten, som de tror kan knyttes til byens vannforsyning.

Den vanligste måten å bli smittet på, er å puste inn mikroskopiske dråper (aerosoler) fra vannkilder som er forurenset med legionellabakterien, opplyser FHI. Sykdommen kan medføre en alvorlig form for lungebetennelse.

Minst 113 innbyggere har blitt smittet i byen, som ligger rundt åtte mil fra grensa mot Ukraina. Fram til fredag var sju døde, og alle var eldre med kroniske sykdommer.

Ordfører Konrad Fijolek sier det tas prøver av vannet, og at resultatet blir klart mandag.

Lokale myndigheter avgjorde på et krisemøte torsdag at man lørdag skal desinfisere mer enn 100 mil med rør med klor og ozon. Folk er følgelig bedt om å la drikkevannet renne litt for å bli kvitt litt klor, før de så må koke det.

Rzeszow-regionen, som ligger sørøst i Polen, er et transportknutepunkt for den internasjonale militære støtten til Ukraina. Mer enn 10.000 amerikanske soldater er utstasjonert i området.

