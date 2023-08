Musk sier X jobber hardt med å etterleve EU-regler

– Vi jobber hardt med dette, skriver Musk på X. Meldingen kommer som svar på en video fra EUs industrikommissær Thierry Breton, som hyller EUs nye Digital Services Act (DSA).

Forordningen om at digitale tjenester skal sikre brukernes trygghet på nett trådte i kraft fredag.

Plattformer med mer enn 45 millioner brukere er omfattet av forordningen. Dermed må de 19 største plattformene, deriblant Facebook, Tiktok, Youtube, Instagram, Snapchat og Google, gjøre systemene sine åpne for innsyn.

De må bevise at deres tjenester ikke sprer ulovlig eller skadelig innhold, som oppfordringer til folkemord, ulovlig valgpåvirkning eller reklame for anoreksi.

Selskapene pålegges også å opprette et verktøy for å rapportere ulovlig innhold på nett, samt et verktøy for å hindre spredning av desinformasjon.

I tillegg til sosiale medier er flere markedsplasser på nett omfattet av de nye reglene, blant dem Amazon, Booking.com, kinesiske Alibaba og tyske Zalando.

Samtidig skal det nye regelverket sikre EUs borgere fundamentale rettigheter som ytringsfrihet.

Bøter i milliardklassen kan bli resultatet om tekgigantene ikke følger de nye reglene. I dag bestemmer de selv hva innholdet skal være.

Norske myndigheter har ennå ikke bestemt seg for om forordningen skal innlemmes i norsk rett og gjelde i Norge.

