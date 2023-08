EU gir grønt lys til RS-vaksine for spedbarn

Det skjer etter at Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) i juli godkjente vaksinen, som er laget av Pfizer.

USAs mat- og legemiddeltilsyn (FDA) godkjente den samme vaksinen for spedbarn mandag. EU-kommisjonen sier at godkjenningen kommer før høsten og vinteren, da RS-smitten pleier å skyte i været. EUs helsekommissær Stella Kyriakides påpeker at RS-virus hos barn er «en ledende årsak til sykehusinnleggelse i EU».

Vaksinen skal gis til gravide kvinner, slik at barna blir født med immunitet mot viruset i seks måneder. Vaksinen er allerede godkjent for voksne.

RS-virus gir vanligvis milde symptomer som ligner en forkjølelse, men kan være alvorlig for spedbarn, eldre og folk med svekket immunforsvar eller underliggende sykdommer.

