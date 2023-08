Zelenskyj avviser vestlig kritikk av strategien

– Er det noen ekspert som aner hvor mange mennesker okkupantene har i øst? 200.000, sa Zelenskyj onsdag som svar på en artikkel i New York Times.

Avisen viste til at flere amerikanske og andre vestlige eksperter mener at Ukraina har utplassert for få styrker i sør, og at det er derfor den forventede marsjen mot Azovhavet synes å ha stagnert.

Zelenskyj sier at de russiske styrkene bare venter på at Ukraina forsømmer forsvaret av enkelte sektorer langs fronten slik at de kan gå på offensiven.

– Vi vil ikke oppgi Kharkiv, Donbas, Pavlohrad eller Dnipro, og det er bra, understreket Zelenskyj.

Fronten i øst og sør er for tiden 800 kilometer lang. I tillegg må Ukraina forsvare andre deler av grensa mot Russland, for eksempel ved Kharkiv og Sumy, samt den lange grensa mot Belarus.

[ Støre besøkte Butsja: – Det gir et mektig inntrykk ]