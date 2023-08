Meadows er en av de 19 personene som er blitt tiltalt i Georgia for forsøk på å omgjøre valgresultatet i 2020.

Også Trump er tiltalt, og det ventes at også han vil reise til Atlanta torsdag for å la seg pågripe. Deretter vil han bli løslatt mot kausjon, og det er allerede inngått en avtale om at den vil bli på 200.000 dollar.

