Trump hyllet kongressopprørerne i TV-intervju

Dagen før han melder seg for politiet i Georgia, der han er tiltalt for å forsøke å omgjøre valget i 2020, gjentok han i intervjuet en rekke av de uriktige påstandene om at han ble snytt for valgseieren i 2020, og han rakket ned på de øvrige kandidatene.

Til Tucker Carlson, som intervjuet ham på sin egen X/Twitter-konto, sa han at han sto over debatten til de øvrige åtte kandidatene i Milwaukee fordi han ligger langt foran dem alle på meningsmålingene.

I stedet benyttet han intervjuet til å framstille alle kandidatene utenom ham selv som irrelevante. Intervjuet ble sendt fem minutter før debatten i Fox News startet, og 75 millioner tilhørere fulgte det.

Carlson opprettet Twitter-kontoen sin etter at han ble avskjediget fra Fox News da kanalen måtte ut med en nesten 8 milliarder dollar i erstatning for å ha dekket Trumps påstand om juks med stemmemaskiner.

Antyder at han kan bli drept

Trump syntes å akseptere Carlsons forslag om at Trumps motstandere kunne tenkes å ville drepe ham.

– De er ville dyr. Det er folk som er syke, virkelig syke. Det fins fantastiske folk blant demokratene, men jeg har sett hvor langt de er villig til å gå, svarte han.

Han overøste dem som stormet Kongressen 6. januar 2020, med ros og tonet ned volden som resulterte i at fem mennesker mistet livet.

– Folkene der sa det var den vakreste dagen de hadde opplevd. Det var kjærlighet i den flokken, det var kjærlighet og samhold, sa han.

Etter å ha skrytt av hvor mange mennesker som deltok i kongresstormingen, syntes han også å antyde at det kan gå mot borgerkrig i USA.

– Det var en lidenskap der jeg aldri har sett før, og et nivå av hat, og det er antakelig ikke en god kombinasjon, sa han.

Under hans verdighet

Trump angrep også rivalene som samtidig med at intervjuet ble sendt, debatterte hverandre på Fox News. Han sa det ville være under hans verdighet å delta i en debatt med de andre som ligger så langt bak ham.

– Skulle jeg sitte der i en time eller to timer eller hva det blir, og trakasseres av folk som aldri skulle vært kandidater? Skulle jeg gjøre det på en TV-kanal som ikke er særlig vennlig mot meg, sa han.

Trump har stadig en overveldende ledelse over alle de andre kandidatene, trass i at han nå er tiltalt i fire ulike saker, blant annet for forsøk på statskupp og for å ha tatt med seg graderte dokumenter hjem.

På den siste målingen til CBS ligger han 46 prosentpoeng foran den neste i rekka, Florida-guvernør Ron DeSantis, og flere av de andre har bare en oppslutning på 1–2 prosent.

Melder seg for politiet

Torsdag skal han melde seg for politiet i Atlanta i Georgia der han sammen med 18 andre er tiltalt etter mafiaparagrafen Rico for å ha inngått kriminelt forbund for å omstøte resultatet av valget der han tapte for Joe Biden.

Saken er blant annet basert på opptak av en telefonsamtale der Trump ber valgansvarlig i Georgia, Brad Raffensperger, «finne» 11.780 stemmer slik at han kunne valget i delstaten.

Blant dem som er tiltalt sammen med ham, er hans tidligere stabssjef Mark Meadows og tidligere New York-guvernør Rudy Giuliani.

Når han framstiller seg for politiet i et fengsel i Atlanta, vil det for første gang i amerikansk historie trolig bli tatt et «mugshot» – et politibilde, av en tidligere president.

Han og hans advokater har allerede blitt enig med påtalemyndigheten om en kausjon på 200.000 dollar, så han forlater nok fengselet igjen så fort han kan.

Brukes i valgkampen

Men valgkampstaben hans fryder seg over hvor mye pressedekning han får for tiltalene, og de bruker det både i valgkampen og til pengeinnsamling.

Mediene følger hvert skritt han tar, blant annet med helikoptre, og dekningen setter de andre kandidatene i skyggen etter TV-debatten der de forsøkte å utnytte Trumps fravær til å komme mer på banen.

Alle rettsprosessene ser ikke ut til å ha gjort noe for å redusere oppslutningen han har i den beinharde kjernen, og målinger viser at et flertall av de republikanske velgerne fullt og fast tror han er uskyldig i alle anklager.

