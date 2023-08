Hellas sliter med å få kontroll over skogbrannene

Brannene herjer både ved fjellkjeden Parnitha utenfor Aten og nordøst i landet, der brannfronten nå er 15 kilometer lang. Nord for Aten kjemper brannmannskap fortsatt for at flammene ikke skal nå boligområder.

I Menidi-distriktet ved foten av Parnitha har mange allerede mistet hjemmene sine. Flere uttrykker sinne mot myndighetene fordi de ikke har greid å stanse brannene, som de mener er påsatt. Det samme området ble også i 2021 rammet av en større skogbrann.

Et kloster i Boeotia nord for Aten ble onsdag så vidt reddet fra flammene. Det er 1000 år gammelt og står på Unescos verdensarvliste.

Nordøst i Hellas har det brent siden lørdag. Her ble det for få dager siden funnet 18 omkomne som antas å ha vært migranter og asylsøkere som hadde tatt seg over grensen fra Tyrkia.

Likene ble funnet ved en brakke i et nedbrent skogområde. To av ofrene var gutter i alderen 10–15 år.

Ytterligere to personer har mistet livet i den siste runden med branner. I tillegg har 60 brannfolk blitt skadd under slukningsarbeidet.

[ 18 personer funnet døde etter skogbranner nord i Hellas ]