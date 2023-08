Frp med full støtte til regjeringens F-16-donasjon

– Vi mener det er riktig at også Norge bidrar med å donere F-16-fly til Ukraina, slik både Danmark og Nederland har varslet at de skal gjøre, sier forsvarspolitisk talsmannChristian Tybring-Gjedde i Framskrittspartiet til NTB.

Torsdag kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge skal gi F-16-fly til Ukraina. Antall fly og hvordan de innfases er ennå usikkert. Men Ukraina kan regne med at Norge gir et bidrag, opplyste Støre til NTB i den ukrainske hovedstaden Kyiv.

– Det er et stort skritt å ta når man donerer F-16-fly til Ukraina, men det er både viktig og riktig å gjøre. Ukrainas krig er også Europas krig, sier Tybring-Gjedde.

