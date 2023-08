AstraZeneca saksøkes for koronavaksinen

Et av søksmålene gjelder en kvinne som døde i mars 2021 etter at hun fikk AstraZenecas koronavaksine. Søksmålet er anlagt av den avdøde kvinnens ektemann.

Ifølge mannens advokat er det 50 andre klienter som også planlegger å saksøke legemiddelselskapet de neste månedene.

En annen sak gjelder en person som fikk blodpropp kort tid etter å ha fått vaksinen. Storbritannia var det første landet i verden som godkjente Astra Zenecas koronavaksine. Etter godkjenningen ble det imidlertid besluttet å innføre restriksjoner for pasienter under 40 år på grunn av særlig risiko for blodpropp.

AstraZeneca ønsker ikke å kommentere søksmålet, men en talsperson for selskapet sier at pasientsikkerheten er deres høyeste prioritet.

(©NTB)