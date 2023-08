Afrika-forsker: – Putins nye venner er nervøse

Av Snorre Schjønberg/NTB

Nupi-forskeren understreker at det er mange ubesvarte spørsmål etter det antatte attentatet på Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin.

– De står trolig uten en global ledelse. Dette var veldig uprofesjonelt, å sette hele ledelsen på samme fly. Enten har de vært uprofesjonelle i driften, eller så må de ha følt seg ekstremt sikre, sier Bøås til NTB.

Wagner-gruppen har selv sagt at Prigozjin ble drept i flystyrten. Det spekuleres på om Moskva sto bak. Det er i så fall et sjansespill, mener Bøås.

– Et sjansespill

– Hvis vi antar at noen i Kreml har drept disse folkene, så er det et sjansespill. De har vært en sentral spydspiss i det området av verden hvor Russland har oppnådd mest etter Syria, altså i Sahel-området, sier Bøås.

– En umiddelbar reaksjon fra en god kollega i Afrika var at nå blir Putins nye venner nervøse, sier Nupi-forskeren.

Han viser da til lederne i land i Sahel-regionen som har kjøpt leiesoldatenes tjenester.

Tre scenarioer

Han lister opp tre scenarioer for Wagner-gruppen i Afrika:

Wagners leiesoldater fortsetter å gå på jobb som før, motivert av ønsket om å tjene gode penger. De kan samle seg om en ny global ledelse.

Leiesoldatene vender seg mot Putins regime og bryter bånd med Moskva, men fortsetter å utføre sine oppdrag for afrikanske ledere og krigsherrer.

Det sprer seg en usikkerhet i Wagner-gruppen som kan føre til at operasjonen rakner.

– Ingen vet

– Hva skjer med Wagner i Afrika? Det er det ingen som vet, men det er faktisk ikke Prigozjin eller Urkin som har drevet dette i Afrika. Det er ikke dem de afrikanske landene har hatt med å gjøre, stort sett, sier Bøås.

Han påpeker at det er Wagner-gruppen som har stått i front for Russlands kamp for innflytelse i Afrika.

– Den som har gjort dette, hvis vedkommende er klar over hvordan de jobber i Afrika, har spilt litt poker med russisk innflytelse, sier Bøås.

Putin kan tape

Han understreker at leiesoldatene i Afrika trolig har styrt seg selv i lang tid. De er motivert av penger, og penger er det fortsatt å hente.

– Men dette skaper stor, stor usikkerhet. Ting kan stoppe opp og falle fra hverandre. Om det ikke fjerner Wagner fra kartet i Afrika, kan det kraftig bremse opp deres mulighet til å utvide aksjonsområdet, sier Bøås.

– I verste fall så rakner det fordi usikkerheten sprer seg i hele organisasjonen, hvis det skjer, er ikke bare Prigozjin død, men da begynner også Kreml å tape igjen, sier han.

