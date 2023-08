Storbritannia gir Ukraina milliardgaranti til å kjøpe atomkraftbrensel

Finansieringsavtalen skal hjelpe Ukraina med å kunne kjøpe brensel fra flere produsenter, inkludert britiske, selskaper, sier energiminister Grant Shapps.

Garantien er på 192 millioner pund, eller drøyt 2,6 milliarder kroner med dagens kurs.

– Denne garantien skal bidra til at Ukraina kan sikre at de ikke trenger å skaffe atombrensel fra Russland i fremtiden. Dette skal sørge for at den i stedet kan kjøpes fra sikrere kilder, sier Shapps til Reuters.

Ukrainas kraftforsyning er hardt rammet av krigen og har vært mål for gjentatte russiske angrep. Ukraina kontrollerer tre av landets fire aktive kjernekraftverk. Det fjerde – og største – er kraftverket i Zaporizjzja, som russerne tok kontroll over kort tid etter invasjonen for halvannet år siden.

