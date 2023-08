Fredsprisvinner skal legge fram dokumentasjon for folkemord i Mariupol

Dokumentasjonen skal overrekkes til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) fra Tribunalet for Putin, opplyser Senteret for sivile rettigheter (CCL).

Fredsprisvinneren opplyser at dokumentasjonen skal legges fram i Kyiv mandag. De påpeker at folkemord er et begrep som brukes i flere saker, men at de har forholdt seg til den folkerettslige definisjonen av dette.

– Det er dokumentert masseforbrytelser begått av russerne i Mariupol siden 24. februar 2022, og fokuset har vært å bevise at disse forbrytelsene kvalifiserer til folkemord, skriver CCL i en pressemelding.

CCL skriver at de har stor tro på at krigshandlingene som er begått i Mariupol, faller under den tradisjonelle forståelsen av folkemordbegrepet.

[ Tyskland: Ukraina har rett til å angripe Russland ]