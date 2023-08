Abortforbud godtas av dommere i South Carolina

Med kjennelsen onsdag gjorde domstolen en snuoperasjon. En lignende abortlov ble avvist av South Carolinas høyeste domstol tidligere i år.

Siden den gang har domstolens eneste kvinnelige dommer gått av med pensjon. Republikanske folkevalgte erstattet henne med juristen Gary Hill.

Dermed ble høyesterett i South Carolina den eneste i USA med bare mannlige dommere.

I tillegg gikk de republikanske folkevalgte tilbake til tegnebrettet etter at den første loven ble avvist av domstolen. De formulerte en ny lov med nye argumenter for hvorfor de mener fosterets rett til liv er viktigere enn gravide kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Denne loven ble godtatt av fire av fem dommere i høyesterett onsdag. Dermed er abort i de aller fleste tilfeller forbudt etter sjette uke i svangerskapet i South Carolina.

[ Country vinner Trumps kulturkrig ]