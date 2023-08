Trumps medtiltalte i Georgia har begynt å melde seg i fengselet

Alle de tiltalte har fått beskjed om at de må møte opp i fengselet i Fulton County innen fredag.

Scott Hall, en republikansk valgobservatør, meldte seg tirsdag morgen. Han har godtatt en kausjonssum på 10.000 dollar.

Trumps tidligere advokat, John Eastman, sier i en uttalelse at han også akter å melde seg for politiet tirsdag.

– Jeg er her for å overgi meg til en tiltale som aldri skulle ha blitt tatt ut, sier Eastman.

Han kaller hele saken et vendepunkt for USA og sier at den truer ytringsfriheten til landets borgere.

