Thailands Thaksin rett i fengsel da han vendte hjem fra eksil

74 år gamle Thaksin er blant de mest innflytelsesrike og kontroversielle politikerne i Thailand i nyere tid. Han satt ved roret fra 2001 til han ble avsatt i et kupp i 2006 og var særs upopulær blant militæret, monarkiet og eliten. På landsbygda og blant de fattige var han derimot godt likt.

Thaksin forlot hjemlandet etter kuppet. Straffen som ble forkynt av Thailands høyesterett tirsdag, er knyttet til tre dommer han fikk in absentia knyttet til maktmisbruk og korrupsjon. Den styrtrike forretningsmannen har siden levd i selvpålagt eksil for å unngå å bli satt i fengsel.

74-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld og kalt anklagene politisk motivert.

Valgvinneren ekskludert

Hjemkomsten skjer på et kritisk tidspunkt i Thailands historie – og samme dag som en kandidat støttet av Thaksins tidligere parti, kan bli innsatt som statsminister.

Kongeriket har vært uten statsminister siden valget i mai.

En viktig grunn er at valgets vinner, partiet Marsj fremad, mislyktes med å danne en regjeringskoalisjon. Partiet er det største i nasjonalforsamlingen, men møtte motstand fra de 250 senatorene som er utnevnt av militæret. Siden er partiets populære statsministerkandidat Pita Limjaroenrat ekskludert fra nasjonalforsamlingen.

Thaksins parti Pheu Thai, som kom på andreplass i valget og ledes av 74-åringens datter Paetongtarn, brøt i forrige uke med Marsj fremad og inngikk en allianse med det militærstøttede partiet Forent thainasjon for å kunne danne regjering.

Ny statsminister

Tirsdag skal Thailands nasjonalforsamling etter planen ha sin tredje avstemning i håp om å få på plass ny statsminister. Kort tid etter at Thaksin hadde landet i Bangkok, nominerte Pheu Thai forretningsmannen Srettha Thavisin til sin statsministerkandidat.

Srettha ventes å vinne avstemningen. Han blir dermed statsminister for en omstridt regjeringskoalisjon som består av flere promilitære partier som led et sviende nederlag ved valgurnene i vår.

Bukket foran kongeportrett

Thaksin Shinawatra avviser at tidspunktet for hjemkomsten er knyttet til den politiske situasjonen. I et intervju med BBC har han sagt at datoen for hjemreisen ble bestemt før det var klart at nasjonalforsamlingen samme dag skal stemme over hvorvidt kandidaten fra partiet Pheu Thai blir landets neste statsminister.

Det var på forhånd ventet at Thaksin ville bli pågrepet så fort han landet. Da han kom ut av flyet i Bangkok, bukket han foran et portrett av den thailandske kongen. Deretter ble eksstatsministeren ført bort av flere tjenestemenn for å bli forelagt anklagene han står overfor.

Eksstatsminister Thaksin Shinawatra hilste på tilhengere som ventet på ham da han landet i Bangkok etter over 15 år i eksil. Foto: Sakchai Lalit / AP / NTB

