Danmark og Nederland kunngjorde søndag at de vil levere de første F-16-flyene til Ukraina.

– I dag har vi et viktig resultat for flykoalisjonen: Hellas vil delta i treningsopplegget for våre F-16-flygere. Jeg er takknemlig for dette forslaget, sa Zelenskyj under en felles pressekonferanse med Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis i Aten.

Zelenskyj ga ingen flere detaljer om treningen. Fra før er det kjent at ukrainerne skal trenes opp i Danmark og Romania.

