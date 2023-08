Venstreorientert favoritt fikk flest stemmer i Ecuador

Foreløpige resultater viser at Luisa Gonzalez har fått rundt 33 prosent av stemmene, mens Daniel Noboa har fått 24 prosent.

På tredjeplass ligger Christian Zurita, som overtok plassen til Fernando Villavicencio, presidentkandidaten som ble skutt og drept rett etter et valgmøte halvannen uke før valget.

– For meg er det en ære å komme på tredjeplass i dette valget. Vi har mye å være stolte over. Dette kandidaturet har vært et lyspunkt for landet fordi det er basert på den moralske ryggraden til de av oss som har kjempet for dette landet og til og med dødd for det, sier Zurita.

Han hadde sikret seg 16 prosent av stemmene da nesten 90 prosent av stemmene var telt opp.

Ny runde i oktober

Ettersom ingen av de åtte kandidatene fikk nok stemmer til å vinne presidentvervet i første runde, ligger det an til en andre og avgjørende valgomgang mellom Gonzalez og Noboa 15. oktober.

Gonzalez tilhører venstrefløyen og er en nær alliert av tidligere president Rafael Correa, som nå bor i eksil i Belgia for å unngå å måtte sone en korrupsjonsdom på åtte år.

Noboa er på sin side mest kjent som sønnen av en forretningsmann som har tjent seg styrtrik på bananindustrien. Andreplassen hans var overraskende ettersom han aldri har kommet høyere enn femteplass på meningsmålingene.

– Fryktklima

Den organiserte kriminaliteten, som er tett knyttet til smuglingen av kokain, har vært et altoverskyggende tema i innspurten av valgkampen. Voldsnivået har økt drastisk i Ecuador de siste årene, og Villacencio ble truet på livet av en av landets mektigste bandeledere få dager før han ble drept.

Enkelte kandidater møtte opp i valglokalene med skuddsikker vest og væpnede vakter på slep under søndagens presidentvalg.

– Valget er veldig farlig, det er et fryktklima, sier politisk analytiker Andrés Gonzáles til nyhetsbyrået DPA.

Sittende president Guillermo Lasso oppløste i mai nasjonalforsamlingen og utskrev nyvalg 20. august for å hindre forsøk på å stille ham for riksrett. Han stiller ikke selv i nyvalget.

En kandidat må sikre 50 prosent av stemmene, eventuelt få 40 prosent og ha en margin på 10 prosentpoeng til neste kandidat, for å ta seieren i første runde. Ettersom ingen klarer dette, må det altså en ny runde til.

