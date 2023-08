Zelenskyj: – Vi er klar for å avgi Belgorod mot medlemskap i Nato

Jens Stolenbergs stabssjef Stian Jenssen uttalte seg i en debatt nylig at et mulig scenario er at Ukraina avgir landområder mot medlemskap i Nato. Under en pressekonferanse på den danske flybasen Skrydstrup søndag fikk han spørsmål om temaet.

– Vi er klar for å bytte Belgorod mot medlemskap i Nato, svarte Volodymyr Zelenskyj kort og syrlig. Den russiske byen ligger rundt fire mil fra grensa og har en gang i tida tilhørt Ukraina.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen kunne søndag ta imot presidenten og love på sikt 19 F-16-fly til Ukraina. Hun svarte også på spørsmålet om Nato-debatten.

– Spørsmål om Ukrainas framtid er det opp til Ukraina å avgjøre. Vi støtter dem så lenge det behøves, så er det opp til Ukraina å avgjøre om de skal gå inn i forhandlinger, svarte Frederiksen, på linje med Natos offisielle linje.

Jenssen har i etterkant av debatten under Arendalsuka nyansert uttalelsen og sagt at den kom feil ut.

[ – Hvis barnetrygden holdt nå, ville ikke matkøene vokst ]