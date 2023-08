Tyskland vil ikke bygge nye atomkraftverk

De som vil ha nye atomkraftverk, ignorerer at det tar 15 år å bygge et slikt kraftverk, og at de koster mellom 15 og 20 milliarder euro, sa Scholz på et valgkamparrangement München fredag.

Han sa at det først ville være mot slutten av 2030-tallet at et slikt kraftverk ville stå ferdig, med strømpriser som er tre ganger så høye som med fornybar kraft, som de siste årene er sterkt utbygd i landet.

Kristendemokratene CDU og ytterliggående Alternativ for Tyskland ønsker at Tyskland skal satse på atomkraft igjen etter at det siste atomkraftverket ble lagt ned tidligere i år. Det samme vil høyreliberale FDP som er med i Scholz' koalisjonsregjering.

