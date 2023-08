Canadisk provins erklærer unntakstilstand på grunn av skogbranner

– I løpet av det siste døgnet har situasjonen utviklet seg raskt og vi står i en ekstremt utfordrende situasjon i dagene som kommer, sier myndighetene i British Columbia i en uttalelse.

Skogbrannene herjer i området rundt Okanogan-innsjøen, særlig i åsene og fjellene over byen West Kelowna med 36.000 innbyggere, der flere byggverk er ødelagt. Evakueringer har også blitt gjennomført i Kelowna med 150.000 innbyggere. Til sammen er mer enn 2400 eiendommer evakuert.

Det ventes at de neste et til to døgnene kommer til å være de mest krevende, ifølge tjenestepersoner. Tidligere har luftrommet i området blitt stengt for å sikre at brannfly kommer fram.

Også i provinsen Northwest Territories sprer skogbranner seg, der hovedstaden Yellowknife blir evakuert.

