USA, Japan og Sør-Korea sverger troskap i Stillehavet

Det opplyser talspersoner for president Joe Biden etter at toppledere i de tre landene møttes på Camp David i USA fredag. Avtalen om konsultasjon ved sikkerhetsrelaterte faresituasjoner er ett av flere nye avtalepunkter som ventes på møtet.

– USA, Japan og Sør-Korea er sterkere, og verden er tryggere, når vi står sammen, sa Biden ved starten av toppmøtet.

De tre landene anerkjenner at de har felles sikkerhetsutfordringer, og at en trussel mot én er en trussel mot alle, sier en Biden-talsperson.

– Historisk begivenhet

Biden har besøk av Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol og Japans statsminister Fumio Kishida. De skal diskutere økt bekymring for atomtrusler fra Nord-Korea og provokasjoner fra Kina rundt territorielle disputter.

– Dette er ganske enkelt en stor greie. Det er en historisk begivenhet, og møtet setter vilkårene for en fredeligere og mer framgangsrik Stillehavsregion og et sterkere USA, sier nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i en uttalelse.

Kishida sier møtet er en historisk mulighet til å styrke samarbeidet mellom de tre i en tid hvor Japan står overfor økte sikkerhetsutfordringer.

Kritikk fra Kina

Kinesiske myndigheter har kritisert møtet og samarbeidet for skape mer splid.

– Forsøk fra ulike eksklusive grupper og klikker til å starte konfrontasjon mellom blokker i Asia-Stillehavsregionen vil være upopulært. Det vil definitivt medføre motstand fra landene i regionen, har kinesisk UD uttalt.

Sullivan har svart til Kina at dette ikke er snakk om noe lignende et Nato for Stillehavet. Han framholder at de tre landenes partnerskap ikke er rettet mot noen fiende.

[ Kina kritiserer taiwansk besøk i USA ]